"Има много негативно отношение към националния отбор. Има прокоба, щом си вкарваме автогол всеки мач. Ще я премахнем с резултати".

Това каза треньорът на България Александър Димитров пред поражението 0:2 в Бурса от Турция в срещата от квалификациите за световното догодина.

"Турският отбор е много силен. Показва го и в квалификациите за мондиала. Разполага с играчи на най-високо ниво. За нас е удоволствие да срещнем такъв противник".

"Играем по-уверено и на по-високи обороти по едно полувреме. Турция пресира много добре. Преходът им е много бърз. Трудно можем да издържим на темпото им. Не всички наши играчи играят по 90 мин. Другата разликата е, че нашите футболисти са на едно ниво. А тези на съперника на съвсем различно", каза още Димитров.

"Няма да играем все с тимове като Испания и Турция. Все някога ще се паднем срещу по-преодолими съперници", каза селекционерът.

Според Димитров дузпата за Турция е можело да не се свири.

"Видях снимка от положението", коментира треньорът на България.

"Играя карти и не обичам да съм капо", каза Димитров на въпрос дали ще вземем нещо от последния ни мач срещу Грузия.

"Не съм аз човекът, който да каже дали ще продължа да водя отбора и след края на квалификациите", добави наставникът на представителния ни тим.