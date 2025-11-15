ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алберт Попов изтегли №11 за първия слалом от сезон...

Националките отнесоха и Украйна в европейските квалификации

В мача Украйна - България имаше и такива моменти. Снимка: ФИБА

България отнесе Украйна 80:60 като гост в латвийската столица Рига във втория кръг в група Е от първия етап на европейските квалификации по баскетбол при жените.

Победата е втора поредна за състава, воден от селекционера Таня Гатева, който оглавява временното класиране, а Украйна допусна първа загуба за баланс 1-1.

В другата среща в групата Черна гора се наложи при гостуването си на Азербайджан със 104:62 и също продължава с актив 1-1, докато азербайджанките допуснаха второ поражение.

За българките предстои първото им домакинство от евроквалификациите. Те ще посрещнат Черна гора на 18 ноември от 19 часа в „Арена Ботевград".

