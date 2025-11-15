ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алберт Попов изтегли №11 за първия слалом от сезон...

Треньорът на Турция: Поздравявам България за положенията след почивката, бяха разочароващи за нас

Винченцо Монтела Снимка: Ройтерс

Мениджърът на националния отбор на Турция по футбол Винченцо Монтела посочи важни моменти при победата им с 2:0 над България в Бурса в петия мач от Група Е на квалификациите за Световното първенство през 2026 година.

"Първо искам да поздравя нашите играчи. Не беше лесен мач. Поздравявам и България. Допуснахме няколко положения през второто полувреме, което беше малко разочароващо. 

Мачът с Испания няма да има голямо значение по отношение на класирането, но е важен за нас. Запазихме играчите си за този мач в днешния с ротация и смени. Какъвто и състав да използваме, конкуренцията е много силна. Имаме доверие във всички наши играчи", сподели италианецът.

