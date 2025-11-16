ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати от световни квалификации в зона "Европа"

Филип Кръстев: Излизаме страшно смачкани и не сме по-различни от хората пред телевизорите

2020
Капитанът на Турция Хакан Чалханоглу преследва Филип Кръстев. Снимка: Startphoto.bg

Глобално-житейски и философски коментар, свързан с народопсихологията ни, направи националът Филип Кръстев след световната квалификация в Турция, загубена с 0:2. 24-годишният халф показа доста различен мироглед за стандарта на българския футболист.

Юношата на "Славия", подвизава се и в "Левски", е играл във Франция, Нидерландия, САЩ, а сега рита във второто ниво на Англия с екипа на "Оксфорд".

"Аз откакто съм в националния, излизаме страшно смачкани психически и не си вярваме. Това трябва да се промени.

Хората, които ни критикуват, не са по-различни от нас. Всички трябва да се подкрепяме и да си вярваме. Не сме на нивото, на което трябва да бъдем, но трябва да продължим да вървим напред.

Ние сме продукт на държавата. Не сме по-различни от хората, които гледат пред телевизора. Когато сме толкова зле, хората ни се подиграват и ставаме за смях, така цялата държава става за смях. Това трябва да се промени, защото на кого се подиграват? Това е присъда към всички българи.

Във футбола и държавата това е проблем", обяви офанзивният полузащитник.

