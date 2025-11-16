Антов спечели българското дерби срещу Гърков във Франция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболните национали Венислав Антов и Владимир Гърков изиграха нов силен мач след трансфера си от "Левски" във Франция през изминалото лято, а той бе дерби между тях двамата.

В среща от 6-ия кръг „Туркоан" на първия спечели гостуването си на „Сен Назер" на втория с 3:1 (25:20, 23:25, 25:17, 25:19).

Нашите момчета бяха най-резултатни за своите отбори. Вени завърши с 18 точки (2 аса, 2 блока). Влади пък реализира 17 точки (2 аса, 1 блок).

Така в 6-те мача до момента Антов има 99 точки, а Гърков – 113.

С успеха „Туркоан" защити втората си позиция във временното класиране с 5 победи, 1 загуба и 14 точки. Лидер е „Монпелие" с 5/1/15.

„Сен Назер" е 10-и с 3/3/7.