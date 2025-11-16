Невяна Владинова откри нов турнир по художествена гимнастика в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пазарджик е домакин на първото издание на турнира „DALIYA PRINCESS" - ново събитие в календара на българската художествена гимнастика. Състезанието още със своя дебют поставя акцент върху високи стандарти, организация и визия за развитие.

Вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова откри надпреварата и поздрави участници, треньори и гости.

В своето обръщение тя подчерта значението на подобни турнири за развитието на младите таланти в страната: „DALIYA PRINCESS" е турнир, който започва със смелост и визия. Убедена съм, че това ще се превърне в красива традиция и важна част от нашия спортен календар

.„Нашите гимнастички доказват, че талантът расте там, където има труд, постоянство и любов. Пожелавам на всички да се състезават с кураж, чест и светлина в очите. Това е истинският дух на художествената гимнастика", добави тя.

Накрая Невяна Владинова изрази благодарност към организаторите, съдиите и целия екип на първото издание на „DALIYA PRINCESS", подчертавайки колко важни са подобни инициативи за развитието на спорта в България.