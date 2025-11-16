Вратарят на ЦСКА с 8 спасявания в Копенхаген

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов изигра един от най-силните си мачове за националния отбор на Беларус, който като аутсайдер взе точка срещу фаворита Дания с 2:2 в световна квалификация, играна пред над 35 хиляди зрители на стадион "Паркен" в Копенхаген.

Стражът на гостите направи цели 8 спасявания, за да може родината му да вземе първа точка след 4 загуби.

Датчаните са първи в групата с 11 точки, а шотландците имат 10. Гърците са с 6 и са извън играта за първите 2 места - челното праща на световното, а втората позиция - на бараж.

Във вторник Шотландия приема "червения динамит".