Дик Адвокаат напусна Кюрасао преди мача, който може да донесе историческо класиране на световно

Дик Адвокаат Снимка: instagram.com/thebluewaveffk/

Дик Адвокаат подаде оставка като старши треньор на националния отбор по футбол на Кюрасао, информираха от централата в инстаграм.

Нидерландецът напуска поста заради проблем в семейството си.

„Трябваше да взема това решение с тежко сърце, но семейството е по-важно от футбола. В Нидерландия ще поддържам тесни връзки с щаба и ще имам пълно доверие в тази група играчи", коментира Адвокаат.

Това се случва преди гостуването на Ямайка на 19 ноември в световна квалификация.

Реми ще е достатъчно на Кюрасао да запази първото си място в групата и да запише историческо класиране на мондиал. Малката островна държава има 11 точка, а родината регето - 10.

Дик Адвокаат Снимка: instagram.com/thebluewaveffk/

