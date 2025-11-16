Тухел помоли англичаните да не си изкарват червени картони

Германският треньор на Англия Томас Тухел помоли играчите си да се опитат да избегнат червени картони в последната квалификация за световното първенство догодина в Албания тази вечер. Такива ще им донесат наказания за старта на мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

„Моля, без червени картони. Ако е необходимо, разбира се, можем да хванем фланелката на противник, ако се откъсва, но ако се съмнявате, е по-разумно да не го правите. Не искам да се спирам на това, защото тогава ще бъдем под напрежение. Обикновено не поемаме рискове, но ако някой има избор, да не го прави", заяви Тухел.

Под негово ръководство за първи път национален отбор може да завърши квалификация с пълен актив и без допуснат гол.