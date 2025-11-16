Бразилия с историческа първа победа в ските, Алберт Попов стартира сезона с 23-о място

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската звезда в световния елит на ските - Алберт Попов, бе част от историческо в 2 аспекта състезание.

В Леви се проведе стартовият слалом за сезона, а победата за първи път в историята на алпийските ски бе за Бразилия.

Лукас Пинейро Бротен триумфира във финландския зимен център. От миналата кампания норвежецът се състезава за родината на майка си и затова добави нейната фамилия Пинейро към фамилията. Причината за промяната бе жестока разпра с федерацията на скандинавската държава заради имиджови права.

25-годишният Лукас спечели първия манш днес, а във втория направи нужното, за да остане на върха.

Втори се нареди французинът Клеман Ноел с изоставане от 0,31 сек.

С третото място е свързан другият исторически момент в Леви.

За първи път представител на домакините се качи на подиума там. Стартиралият с 29-и номер Едуард Халберг заслужи бронза. Той остана на 0,57 сек от победителя, а успехът му предизвика страхотна еуфория по трибуните.

Предишното най-предно класиране на финландец в Леви бе на Кале Паландер - 11-и.

Алберт завърши 23-и при старта на сезона.

В първия манш бе 22-и. Във втория опита да форсира, но равните участъци в местното трасе, чийто профил не му пасва, убиха скоростта.

За него другата седмица предстои слалом в Гюргъл (Ав).

Другият ни представител в Леви - Калин Златков, не завърши първия манш.