Бразилия с историческа първа победа в ските, Алберт Попов стартира сезона с 23-о място

Българската звезда в световния елит на ските - Алберт Попов, бе част от историческо в 2 аспекта състезание.
В Леви се проведе стартовият слалом за сезона, а победата за първи път в историята на алпийските ски бе за Бразилия.
Лукас Пинейро Бротен триумфира във финландския зимен център. От миналата кампания норвежецът се състезава за родината на майка си и затова добави нейната фамилия Пинейро към фамилията. Причината за промяната бе жестока разпра с федерацията на скандинавската държава заради имиджови права.
25-годишният Лукас спечели първия манш днес, а във втория направи нужното, за да остане на върха.
Втори се нареди французинът Клеман Ноел с изоставане от 0,31 сек.
С третото място е свързан другият исторически момент в Леви.
За първи път представител на домакините се качи на подиума там. Стартиралият с 29-и номер Едуард Халберг заслужи бронза. Той остана на 0,57 сек от победителя, а успехът му предизвика страхотна еуфория по трибуните.
Предишното най-предно класиране на финландец в Леви бе на Кале Паландер - 11-и.
Алберт завърши 23-и при старта на сезона.
В първия манш бе 22-и. Във втория опита да форсира, но равните участъци в местното трасе, чийто профил не му пасва, убиха скоростта.
За него другата седмица предстои слалом в Гюргъл (Ав).
Другият ни представител в Леви - Калин Златков, не завърши първия манш.