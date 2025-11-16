Селекционерът на България и тримата ни вратари уважиха поклонението пред легендата Стоян Йорданов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Селекционерът на България Александър Димитров и тримата вратари на националния отбор – Димитър Митов, Димитър Евтимов и Алекс Божев, уважиха поклонението пред легендата на българския футбол Стоян Йорданов, което се проведе по-рано днес в храма "Света Параскева" в София.

Четиримата поднесоха венец и изказаха съболезнования от името на целия представителен тим и Българския футболен съюз пред близките и семейството на емблематичния вратар на ЦСКА.

Mладежкият ни селекционер Тодор Янчев, заедно с треньора на вратарите Стоян Колев и тримата стражи в тима, също бяха на поклонението.

Клубът на легендата - ЦСКА, бе представен от спортния директор Бойко Величков и главният скаут Методи Томанов.

От възпитаниците на Стоян Йорданов пък дойдоха легендата Георги Велинов, синът му Венцислав и Емил Бучевски. Легендарният треньор Димитър Пенев, бившият национал Радослав Здравков, Георги Илиев-Майкъла и други свързани с родния футбол също изпратиха в последния му път Йорданов.

Христо Стоичков пък бе изпратил кумеца си Венци Рангелов на поклонението.

Стоян Йорданов ни напусна в петък, 14 ноември, на 81-годишна възраст. С екипа на ЦСКА той печели 8 титли и 5 купи на страната. Част е от отбора на "червените", изправил се в полуфиналите с Интер в турнира за КЕШ през 1967 г. Има 25 мача за националния отбор на България, участник на Мондиал 1970 в Мексико и носител на олимпийско сребро от игрите в Мексико през 1968 година.