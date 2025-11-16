ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гатузо: Да бием 9:0 Норвегия? Никога не казвай никога

Снимка: Ройтерс

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо говори за очакванията си за мача срещу Норвегия в квалификациите за световното първенство. За да се класира директно за Мондиал 2026, "скуадрата" трябва да спечели с 9 гола разлика.

„9:0 е немислимо. Във футбола никога не можеш да кажеш никога, но трябва да бъдем реалисти. Подготвяме се за този мач както за всеки друг- ще играем с гордост и знанието, че се изправяме срещу отбор, който ни създаде много проблеми преди шест месеца.

Ако играем умно и запазим самообладание, можем да поддържаме постоянство. Победата с 9:0 е много, много трудна, но никога не казвай никога", каза Гатузо.

Италия ще играе срещу Норвегия у дома днес от 21,45 часа.

