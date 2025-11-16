Съдия №1 на Дания свири последния мач на националите

Съдия номер 1 на Дания по футбол в момента Якоб Кеелет ще ръководи последната световна квалификация на българския национален отбор в група „Е" във вторник. България посреща Грузия от 21,45 часа на националния стадион „Васил Левски", с което приключват и мачовете в този поток по пътя към Мондиал 2026.

Помощници на 45-годишния Кеелет ще бъдат Ларс Хумелгорд и Оле Кронлюке, а за четвърти съдия е изпратен Микел Редер. Отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) също са датчани – Йонас Хансен е главен ВАР-съдия, а Санди Путрос е асистент ВАР-съдия.

Люк Вутерс от Белгия е съдийски наблюдател, а Джордж Фрутос от Кипър е делегат на УЕФА.

В момента реферът е в категория 1 на УЕФА, което го прави най-високо котиран рефер от страната. Ръководи международни мачове от 2011-а година, а през този сезон срещата България – Грузия ще бъде четвърта на континентално ниво за него след два мача в Лига на конференциите и един в Лига Европа.

През 2020-а година ръководи два мача на "Лудогорец" в Лига Европа – 1:1 с ЦСКА (Москва) като гост и 0:0 с "Марибор" (Словения).

И за двата отбора мачът е без значение, като българите ще се опитат да избегнат приключване без какъвто и да е актив. Вчера България отстъпи с 0:2 на Турция, а Грузия беше сразена с 0:4 от европейския шампион Испания. Първата среща между Грузия и България през септември завърши при резултат 3:0 и се оказа последна за тогавашния треньор Илиан Илиев.