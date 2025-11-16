36 г. по-късно националният на България пак завършва на последно място в квалификации за световното

Отборът на Александър Димитров отново до джуджета в пресевките

Историческо постижение за бранителите на тима

36 години по-късно България е на прага да завърши на последно място в групата си от световни квалификации.

След загубата 0:2 от Турция в пресевките за мондиала догодина в САЩ, Мексико и Канада това се официализира 99%. Нашите са без точка (5 загуби от 5 мача) и с голова разлика 1:18. А в последния мач, във вторник, приемаме Грузия, която е има 3 пункта. Единствено победа с над 5 попадения ще означава, че няма да сме последни, което обаче едва ли ще се случи с оглед на състоянието, в което се намира представителният ни тим.

Ако пък не бием Грузия утре ще повторим най-слабата квалификация от 1934 година насам, когато завършваме без точка - нещо, което след това не се е случвало.

През 1989 г. нашите са в група с Дания, Румъния и Гърция. И въпреки че в състава личат имена на някои от 4-ите в света, като Христо Стоичков, Емил Костадинов, Красимир Балъков, Трифон Иванов, България завършва на 4-ата позиция. И то при все че имат победа. А не е като сега...

Тогава в последния мач от груповата фаза гостуваме на Гърция, която месец по-рано разбиваме 4:0 като домакини. В Атина обаче падаме 0:1 и така южните ни съседи ни изпреварват.

Иначе поражението в Бурса за селекцията на Александър Димитров беляза и още няколко върхови, но с обратен знак постижения. От 10 г. насам националният тим на България няма успех като гост в квалификации за световно или европейско. Последната ни победа от такъв вид пресевки датира от 2015 г., когато бием навън Малта 1:0.

В двубоя с турците пък бранителят Атанас Чернев се доближи до рекордите на “Гинес”. Младият защитник си отбеляза автогол, за да оформи крайния резултат. Само месец по-рано бившият играч на “Ботев” (Пд) заби попадение в нашата врата и при загубата от Испания 0:4.

Едва ли има някой национал, който в първите си два мача за отбора да е поразил собствената си врата. Иначе автоголовете в тима на България за последните 3 мача са... 3. Срещу Турция, когато паднахме 1:6, Виктор Попов не остави шансове на Митов. Това отрежда на родината ни първото място в тази негативна класация по отбелязани попадения в собствената си врата от всички европейски тимове в пресевките за мондиала.

След загубата в Турция пък нашите продължават да са в “елитна” компания на тимовете без успех в квалификациите. С подобно постижение са още “колосите” Сан Марино, Лихтенщайн, Люксембург и Гибралтар.

Илия Груев и Андриан Краев са откраднали топката и започват поредната контраатака за националния тим на България.

Важно е да отбележим обаче, че нашата група е доста по-трудна и съперниците са осезаемо по-силни от нас. Срещу Турция избраниците на Александър Димитров показаха, че в светлината има тунел, макар и за 10-15 мин, в който натиснахме звездната селекция на Винченцо Монтела. Всъщност дузпата, с която

комшиите

откриха

резултата, бе

доста спорна

И със сигурност нямаше да бъде свирена, ако положението бе пред вратата на Турция.

Иначе истината за положението на националния отбор в последните години я каза Филип Кръстев. Халфът на английския “Оксфорд” бе един от най-добрите на терена. А след мача каза нещата такива, каквито са, колкото и много хора да негодуват от думите му.

“Това е проблем от години – във футбола, в държавата и във всичко, свързано с нас. Ние

от много

години

излизаме

страшно

смачкани. Откакто аз съм в националния отбор, излизаме смачкани психически. Не си вярваме и това просто трябва да се изкорени. Хората, които ни критикуват отвън, не са много по-различни от нас. Всички сме заедно в тази държава и трябва да се подкрепяме, да работим по-здраво и да си повярваме. В момента не сме на нивото, на което трябва да бъдем, всички го знаем, но просто трябва да си повярваме. Докато обаче манталитетът на хората от всички сфери в държавата не се промени, няма как да имаме държава. Всички сме хора и даваме максимума от себе си. Това е присъда към всички българи, не само към нас. Ние сме продукт на държавата. Не сме по-различни от хората, които гледат пред телевизорите. Когато ние сме зле, хората ни се подиграват и ставаме за смях, така цялата ни държава става за смях. Това нещо трябва да се промени. Дай боже след няколко години да имаме отбор, който може да постигне резултати”, каза Кръстев след 5-ата поредна загуба на националния отбор в квалификациите за световното.