Португалия на световно с 9:1, ще жали наказанието на Роналдо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Без наказаната си звезда Кристиано Роналдо Португалия размаза у дома 9:1 Армения и се класира за световното догодина в САЩ, Канада и Мексико.

На върха в групата носителите на трофея в Лигата на нациите имат 13 точки.

Ренато Вейга (9), Гонсало Рамош (28), Жоао Невеш (30, 42, 81), Бруно Фернандеш (45+2, 52, 72-дузпа) и Франсиско Консейсао (90+2). За Армения Едуард Сперциян бе точен за 1:1 в 18-ата мин.

Втори драматично завършиха ирландците и съответно отиват на бараж.

В Будапеща те биха 3:2 Унгария с гол на Трой Парът в 96-ата мин и така домакините останаха трети.

Парът стана герой с хеттрик. Вкара от дузпа в 15-ата мин и после се разписа в 80-ата мин, за да изравни за втори път

Даниел Лукач (4) и Барнабаш Варга (37) вкараха за нещастните домакини.

През идната седмица от португалската федерация ще направят кански усилия, за да осигурят минимално наказание на Роналдо.

При загубата от Ирландия в Дъблин той удари с лакът съперник и получи директен червен картон. Очаква се 40-годишният нападател да бъде наказан за 2 мача, като първият бе днес, а вторият ще е стартовият от групата на мондиала. Португалия ще се бори за санкция от 1 двубой.

А ако действието на Кристиано бъде определено като грубо, санкцията може да е и за 3 срещи.