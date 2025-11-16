ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Злато за България от силен турнир по джудо в Загре...

Везенков MVP за победа на "Олимпиакос" в Гърция

1320
Александър Везенков е вдигнал победоносно ръка. Снимка: facebook.com/olympiacosbc

Българската звезда от европейски ранг в баскетбола Александър Везенков поведе "Олимпиакос" към победа над "Промитеас" в Патра с 88:64 в двубой от 7-ия кръг на гръцкото първенство.

Така на върха във временното класиране грандът от Пирея продължава да бъде единственият отбор в лигата без поражение от началото на сезона - 7/0.

Везенков направи силен мач, като вкара 18 точки за 20 минути игра. Той добави 6 борби и 2 асистенции. Българинът беше почти безгрешен в стрелбата от игра за 2 точки - 8/10, реализира двата фаула, които изпълни, но не успя да вкара тройка днес - 0/2.

Резонно той бе обявен за MVP.

