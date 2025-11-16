ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вулканът Сакураджима изригна в Япония и отмени дес...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21728327 www.24chasa.bg

Злато за България от силен турнир по джудо в Загреб

1580
Ивайло Иванов Снимка: Българската федерация по джудо

Ивайло Иванов стана шампион на турнира Гран при по джудо в Загреб, Хърватия. На финала българинът победи Лука Майсурадзе (Грузия) с ипон в продължанието в категория до 90 кг.

Съперникът му бе трети на световното тази година, втори на турнирите от Големия шлем в Париж и Токио, както и пети в световната ранглиста.

Преди това Иванов постигна 4 победи.

Така от турнира в Загреб българският тим си тръгва с общо 3 медала. Преди това бронз взеха Боян Йотов (66) и Виктор Скерлев (73), а Георги Граматиков (81) се нареди пети.

В турнира участваха 370 състезатели от 48 държави.

Ивайло Иванов Снимка: Българската федерация по джудо

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари