Вулканът Сакураджима изригна в Япония и отмени дес...

Ирландският герой: Едва ли ще имам по-добра нощ в живота си

Трой Парът вкарва в 96-ата мин гола си за 3:2 в Будапеща. Снимка: Ройтерс

С хеттрика си за 3:2 над Унгария в Будапеща Трой Парът прати Ирландия на бараж за световното. Последното му попадение дойде в 96-ата мин, с което той хвърли в отчаяние маджарите.

"Наистина съм изключително емоционален. Това са сълзи от радост. Ах, каква вечер, каква нощ. Ето защо обичаме футбола. Такива неща могат да се случат. Обичам мястото, където съм роден, така че това означава всичко за мен. Семейството ми е тук.

Това е първият път, когато плача от години, наистина. Просто не мога да повярвам. Всички плачат. От такива моменти се правят мечтите, но тази вечер не мисля, че някога ще имам по-добра нощ в живота си", заяви 23-годишният Парът, който игра срещу "Левски" през август с екипа на "АЗ Алкмаар" в плейофа за Лигата на конференциите.

В Будапеща ирландците се нуждаеха единствено от победа, за да са втори след Португалия и я изскубнаха.

