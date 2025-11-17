ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България влиза в “Джирото” на 1.XII.

1992

Маршрутът на колоездачната обиколка на Италия за следващата година ще бъде обявен официално на 1 декември, разкриха организаторите от RCS.

Церемонията трябва да се състои в музикалния център “Енио Мориконе” в Рим.

Етапите в предстоящото 109-о издание на едно от трите най-велики състезания в света този път ни интересуват много, тъй като България би трябвало да организира първите три. Според предварителната програма е предвидено градове в маршрута да са Бургас, Несебър, Велико Търново, Пловдив и София. Още преди месец Урбано Кайро, президент на RCS Media Group, каза, че стартът в България ще помогне на италианския експорт.

Домакинството на нашата страна на La Grande Partenza зависи най-вече от това дали държавата в лицето на Министерския съвет ще подкрепи проекта със съответното финансиране, за да бъде подписан договор. По въпроса за домакинството действа работна група с представители на министерствата на младежта и спорта и туризма и Пътна полиция. Най-големите усилия и съответно разходи са за ремонт на настилката по шосетата, предвидени да влязат в българската част от маршрута на “Джиро д'Италия”.

