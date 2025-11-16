ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германецът Тухел изведе Англия до рекорд с безгреш...

Яник Синер отново шампион на АТП с рекорд

Яник Синер е първият с две поредни титли от финалите на АТП без загубен сет. Снимка: Ройтерс

За всекиго по нещо в края на сезона в тениса. Карлос Алкарас завършва като №1 в световната ранглиста, а Яник Синер отново спечели финалите на АТП. 

Двамата най-добри в момента показаха за пореден път какво могат в двубоя за титлата в Торино. За радост на публиката италианецът спечели. Бившият скиор от Южен Тирол се наложи 7:6 (7:4), 7:5 над испанеца и записа 31-ата си поредна победа на твърди кортове в зала.

Във втората част от мача Синер допусна първия си пробив от началото на турнира, но бързо го върна с немалка доза шанс при един от ретурите. Представителят на домакините определено бе по-стабилният от двамата финалисти и се възползва от възможността да  не стига до още един тайбрек.

Яник вече е притежател на специален рекорд. От създаването на турнира през 1970 г. той е единственият с две поредни титли без нито един загубен сет. 

Яник Синер е първият с две поредни титли от финалите на АТП без загубен сет. Снимка: Ройтерс

