Германецът Тухел изведе Англия до рекорд с безгрешна квалификация

Германецът Томас Тухел ще бъде заобичан от всички в Англия, само ако донесе догодина световната титла (и тогава не е сигурно).

Той обаче вече записа едно впечатляващо постижение.

С попадения на капитана Хари Кейн (74, 82) родината на футбола би Албания в Тирана с 2:0.

Така отборът на Тухел завърши световната квалификация безгрешно - 8 победи (24 точки) и нито един допуснат гол - 22:0.

Подобно нещо не е правил никой в Европа. Досегашният рекорд бе от 6 перфектни квалификационни срещи.

Иначе само с победи в квалификации е завършвала родината на Тухел Германия - за мондиал 2018 и за този през 1982, а също така Испания и Нидерландия по пътя към световното през 2010-а, на което двете държави играха финал и иберийците го спечелиха с 1:0.

Англия се класира за мондиал 2026 още миналия месец, а Албания преди днешната среща бе сигурна за бараж.

Такъв с успех 2:0 над гостите от Исландия си осигури Украйна.

Тя завърши втора в групата след Франция, която за финал надви 3:1 Азербайджан в Баку.