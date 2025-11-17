ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фейсбук се смее на спънат робот: Почерпил се с Ме...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21729143 www.24chasa.bg

Норвегия посрами 4:1 Италия в Милано и се класира за световно след 28 г.

2564
Ерлин Браут Холанд обяснява нещо на появилия се в столицата на модата Милано с екстравагантна прическа Юлиан Риерсон. Снимка: Ройтерс

Италия трябваше да бие с немислимото 9:0 Норвегия, за да се класира за световното догодина като първа в групата, но вместо това преживя страшен срам с 1:4 на легендарния стадион "Джузепе Меаца" в Милано.

Така скандинавците ще играят на мондиал за първи път от 28 г., а "адзурите" за трети пореден път отиват на бараж. При предишните 2 пъти се провалиха и така последното им участие е от 2014-а.

Франческо Еспозито (11) вдъхна лек ентусиазъм на домакините с ранно попадение.

Антонио Нуса (63), головият терминатор Ерлинг Браут Холанд (78, 79) и Йорген Странд Ларсен (90+3) обаче нокаутираха италианците.

Норвегия, която би у дома "скуадрата" с 3:0, завърши квалификациите с пълен актив от 24 точки и голова разлика 37:5.

Италия остана втора с 18 точки.

В мач без значение Израел би Молдова 4:1.

Ерлин Браут Холанд обяснява нещо на появилия се в столицата на модата Милано с екстравагантна прическа Юлиан Риерсон. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари