Норвегия посрами 4:1 Италия в Милано и се класира за световно след 28 г.

Италия трябваше да бие с немислимото 9:0 Норвегия, за да се класира за световното догодина като първа в групата, но вместо това преживя страшен срам с 1:4 на легендарния стадион "Джузепе Меаца" в Милано.

Така скандинавците ще играят на мондиал за първи път от 28 г., а "адзурите" за трети пореден път отиват на бараж. При предишните 2 пъти се провалиха и така последното им участие е от 2014-а.

Франческо Еспозито (11) вдъхна лек ентусиазъм на домакините с ранно попадение.

Антонио Нуса (63), головият терминатор Ерлинг Браут Холанд (78, 79) и Йорген Странд Ларсен (90+3) обаче нокаутираха италианците.

Норвегия, която би у дома "скуадрата" с 3:0, завърши квалификациите с пълен актив от 24 точки и голова разлика 37:5.

Италия остана втора с 18 точки.

В мач без значение Израел би Молдова 4:1.