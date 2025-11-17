ДР Конго спря звездите на Нигерия за световното след 4:3 с дузпи

Нигерия със звездите в атака Виктор Осимен и Адемола Лукман бе спряна за световното след загуба с дузпи в решителния плейоф от ДР Конго.
В Рабат (Мароко) редовното време и продълженията завършиха 1:1.
При дузпите конгоанците се наложиха с 4:3.
