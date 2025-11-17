ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ДР Конго спря звездите на Нигерия за световното след 4:3 с дузпи

Снимка: Ройтерс

Нигерия със звездите в атака Виктор Осимен и Адемола Лукман бе спряна за световното след загуба с дузпи в решителния плейоф от ДР Конго.

В Рабат (Мароко) редовното време и продълженията завършиха 1:1.

При дузпите конгоанците се наложиха с 4:3.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: Ройтерс

