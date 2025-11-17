Българска волейболистка шампионка в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската волейболистка Рая Млякова спечели с университета St. Thomas титлата в Sun Conference още в първия си сезон в САЩ.

Състезателката на поста посрещач, която замина за Америка в края на март от "Левски", и нейните съотборнички се наложиха драматично във финала на конференцията с 3:2 (16:25, 25:11, 23:25, 25:19, 15:12) над New College of Florida.

19-годишната Рая бе най-резултатна, като се отчете със 17 точки от атака.

Днес тимът на Млякова ще научи жребия си за националните финали на колежанското първенство.