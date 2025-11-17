Бившият играч на "Ливърпул" идва в "Локо" (Сф) от 7-а дивизия на Англия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В събота “Локо” (Сф) представи бляскаво атрактивния си трансфер.

С “железничарите” договор до лятото на 2027-а подписа Джордън Ибе.

29-годишното крило пристига у нас с впечатляваща визитка – 58 мача за “Ливърпул”, 92 за “Борнемут” и общо 119 участия във Висшата лига на Англия с 4 попадения.

“След няколко трудни сезона Джордън е готов да възроди кариерата си, а ние всички вярваме, че това ще се случи в “Локомотив”!

Ръководството на клуба пожелава на Джордън Ибе много здраве, щастие и успехи с червено-черната фланелка!”, написаха от “Надежда”.

Като тийнейджър Ибе е смятан за един от най-големите таланти на английския футбол.

На 16 г. преминава в академията на “Ливърпул” от тази на “Уикъмб”. Само на 17 записва дебют за първия състав на легендарния клуб от “Анфийлд”.

След наеми в “Дарби Каунти” и “Бирмингам” през 2016-а “Ливърпул” продава фланговия футболист за 18 милиона евро на “Борнемут”.

След края на престоя му там започва пропадането на играча. Той започва да слиза все по-надолу по нивата на английския футбол, като има и престой в турския “Адана”. В “Локо” Ибе пристига от 7-дивизионния “Ситингбурн”.

