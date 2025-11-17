Павел Дочев пое 9-и отбор в Германия. Връща се в лигата, в която е рекордьор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският треньор Павел Дочев пое 9-и отбор в Германия.

Бившият национал подписа с "Улм" до лятото на 2027-а.

Така 60-годишният Дочев се връща в лигата, в която е рекордьор като треньор.

В третото ниво на немския футбол той има 366 мача.

Преди "Улм" Дочев е бил начело на "Ерцгебирге" (Ауе) (3 периода), "Дуисбург", "Виктория" (Кьолн), "Ханза" (Росток), "Пройсен" (Мюнстер), "Зандхаузен", "Рот-Вайс" (Ерфурт) и "Падерборн" (2 пъти).

"Улм" е 18-и от 20 отбора в дивизията на 4 т. от спасителната зона.