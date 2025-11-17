ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как да се справяте с колега, който си присвоява вл...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21729218 www.24chasa.bg

Павел Дочев пое 9-и отбор в Германия. Връща се в лигата, в която е рекордьор

1620
Павел Дочев Снимка: "Улм"

Българският треньор Павел Дочев пое 9-и отбор в Германия.

Бившият национал подписа с "Улм" до лятото на 2027-а.

Така 60-годишният Дочев се връща в лигата, в която е рекордьор като треньор.

В третото ниво на немския футбол той има 366 мача.

Преди "Улм" Дочев е бил начело на "Ерцгебирге" (Ауе) (3 периода), "Дуисбург", "Виктория" (Кьолн), "Ханза" (Росток), "Пройсен" (Мюнстер), "Зандхаузен", "Рот-Вайс" (Ерфурт) и "Падерборн" (2 пъти).

"Улм" е 18-и от 20 отбора в дивизията на 4 т. от спасителната зона.

Павел Дочев Снимка: "Улм"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари