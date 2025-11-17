ЦСКА с оферта към бразилско крило

ЦСКА е отправил запитване за младото крило на бразилския "Крузейро" Луис Фернандо, твърди в социалните мрежи страницата Jornal da Bola. 20-годишният флангови футболист е част от тима до 20 г. на местния гранд, а наскоро е бил преотстъпен в третодивизонния "Маринга".

Португалските "Санта Клара" и "Лейшоеш", както и от клубове от Саудитска Арабия също следят ситуацията с Луис Фернандо. От "Крузейро" са готови да пратят младата си надежда под наем в друг клуб или да го пуснат без трансферна сума, но като запазят сериозен процент от бъдещ трансфер.