КМГ: Китай тества първия си амфибиен атакуващ кора...

Португалия отбеляза девет гола в един мач за втори път в историята, отново без Роналдо

Роналдо държи много на външния си вид. СНИМКА: Официален профил в Х

Португалия изравни рекорда си за най-много голове, отбелязани в един мач, като победи Армения с 9:1 в квалификациите за световното първенство през 2026 г.  на "Естадио до Драгао" в Порто. Напателят Кристиано Роналдо пропусна мача поради наказание заради червен картон.

Португалия беше отбелязвала девет гола само веднъж преди това. В квалификациите за европейското първенство през 2024 г. Португалия разби Люксембург с 9:0 а звездата Кристиано Роналдо пак пропусна срещата.

Португалският национален отбор завърши първи в квалификационната група F и си осигури участие за световното първенство, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико следващото лято.

