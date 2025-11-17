"Лацио" иска да привлече легенда на "Наполи"

Футболният агент Андреа Д'Амико, който представлява италианското крило Лоренцо Инсиние, потвърди, че нападателят е близо до трансфер в "Лацио".

В момента това обаче не може да стане, защото на римляните е забранено да регистрират нови играчи, тъй като финансовите отчети на клуба не отговарят на изискванията.

"Ако говорим за трансфери твърде рано, всичко може да се обърка. Инсиние заслужава да се представя на най-високо ниво. Всички търсят млади играчи и да ги продават след няколко години с цел печалба. Но дори и 34-годишен играч може да балансира и да подобри отбора", казва мениджърът на бившия нападател на "Наполи".

Инсиние прекрати договора си с "Торонто", където играеше в MLS от януари 2022 г. и сега е свободен агент. Той изигра 76 мача за канадския клуб, в които отбеляза 19 гола и направи 18 асистенции.