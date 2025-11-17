ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Спецов: До края на деня ще бъда вписан като ...

Национал наниза 36 точки в Австрия

Борислав Младенов Снимка: FIBA

Борислав Младенов изигра силен мач при победа на "Виена" в мъжкото баскетболно първенство на Австрия. Тимът надделя над "Санкт Пьолтен" като гост с 97:91 (23:28, 27:25, 23:12, 24:16) в двубой от 11-ия кръг.

Българският национал, който играе като преотстъпен от "Апоел" (Тел Авив), игра пълни 40 минути и реализира 36 точки. Той добави към статистиката си 11 борби, 3 асистенции, 2 отнети топки и 3 чадъра.

Отборът на "Виена" заема седмо място във временното класиране с пет победи и пет загуби. Следващият мач на състава ще бъде на 8 декември като гост на "Велс".

