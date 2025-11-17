Треньорът на Италия Гатузо: Дължим извинение на феновете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо бе разочарован и се извини на феновете след загубата с 1:4 от Норвегия в квалификацията за мондиал 2026.

„Дължим извинение на феновете. През първото полувреме бяхме истински отбор. Сега ближем рани и поздравяваме съперника. Определено трябва да стъпим на основата от показаното през първата част. Демонстрирахме характер и направихме важни неща, но през второто полувреме ни беше много трудно.

След почивката загубихме темпо, губехме топката при изнасянето от защита и предоставяхме пространства на съперника. Позволихме им да се доближат до нашето наказателно поле. Не трябва да се свиваме, след като съперникът създаде положение", заяви Дженаро Гатузо през официалния сайт на УЕФА.

„Четиридесет секунди след началото на втората част те отправиха първия си точен удар и ние се уплашихме. Точно в този аспект трябва да се подобрим", заяви Дженаро Гатузо.

Италия завърши на второ място в квалификационната си група и ще трябва да играе баражи за класиране на Мондиал 2026.