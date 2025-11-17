Тиаго Мота може да смени Конте като треньор в "Наполи"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководството на "Наполи" се е свързало с Тиаго Мота в случай на евентуално напускане на Антонио Конте като старши треньор, твърди журналистът Паскуале Гуаро.

Де Лаурентис е решен да не плаща никакво обезщетение на Конте, ако реши да си тръгне. Президентът ясно заяви на треньора си, че ако се стигне до сбогуване, решението за оставка ще бъде негово. Дори и да се завърне, той пак ще трябва да реши важни въпроси с отбора.

"Наполи" вече се е свързал с Тиаго Мота, за да бъде подготвен за всякакви варинати".

Конте си взе седмица почивка след загубата с 2:0 от "Болоня" като гост в 11-ия кръг на серия "А". Тренировките на отбора се водеха от неговия асистент Кристиан Стелини.

"Наполи" в момента е четвърти в класирането, на две точки зад лидера "Интер".