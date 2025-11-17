ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Спецов: До края на деня ще бъда вписан като ...

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21730369 www.24chasa.bg

Зидан се завръща във футбола - поема Франция догодина

1844
Зинедин Зидан набляга на падела, откакто е без работа. СНИМКА: ФЕЙСБУК Zinedine zidane Officiel

Зинедин Зидан ще стане новият селекционер на френския национален отбор след напускането на Дидие Дешан, съобщава As. 53-годишният специалист вече има споразумение да поеме поста, поради което е отхвърлил всички други оферти, включително тези от "Реал" (Мадрид) и "Фенербахче".

Дешан, който обяви оттеглянето си от френския национален отбор след световното първенство през 2026 г. през януари, вече води преговори със саудитски клубове за работата през следващия сезон.

Зидан напусна "Реал" през 2021 г. и оттогава не е бил треньор. Под негово ръководство „лос бланкос" спечелиха три пъти Шампионската лига, два пъти Ла Лига, световното клубно първенство, суперкупата на Испания и суперкупата на УЕФА.

Зинедин Зидан набляга на падела, откакто е без работа. СНИМКА: ФЕЙСБУК Zinedine zidane Officiel

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари