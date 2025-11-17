Головата машина Холанд: Класирането на Норвегия на световното е началото на нещо голямо

Нападателят на Норвегия Ерлинг Холанд бе много щастлив след победата с 4:1 над Италия в квалификационен мач от група "I" на зона "Европа" и се класира световното догодина. Футболистът на "Манчестър Сити" отбеляза две от попаденията. Така скандинавците намират място на финалите за първи път от 1998 година.

„Щастлив съм, но още по-облекчен. Има огромна тежест на отговорност, но е забавно. Това 4:1 в Италия показва колко сме непредсказуеми. И това е страхотно, всички трябва да го знаят. Чувствам, че класирането ни за световното първенство е началото на нещо голямо", заяви Холанд веднага след края на срещата.