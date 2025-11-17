ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Спецов: До края на деня ще бъда вписан като ...

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21730385 www.24chasa.bg

Головата машина Холанд: Класирането на Норвегия на световното е началото на нещо голямо

1648
Ерлинг Холанд не спира да бележи. СНИМКА: РОЙТЕРС

Нападателят на Норвегия Ерлинг Холанд бе много щастлив след победата с 4:1 над Италия в квалификационен мач от група "I" на зона "Европа" и се класира световното догодина. Футболистът на "Манчестър Сити" отбеляза две от попаденията. Така скандинавците намират място на финалите за първи път от 1998 година.

„Щастлив съм, но още по-облекчен. Има огромна тежест на отговорност, но е забавно. Това 4:1 в Италия показва колко сме непредсказуеми. И това е страхотно, всички трябва да го знаят. Чувствам, че класирането ни за световното първенство е началото на нещо голямо", заяви Холанд веднага след края на срещата.

Ерлинг Холанд не спира да бележи. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари