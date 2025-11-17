Двама титулярни защитници може да напуснат "Реал"

"Реал" може да се раздели със защитниците Давид Алаба и Антонио Рюдигер. Това твърди вестник AS, позовавайки се на източници, близки до австрийския национал, кото имал оферти от клубове в Близкия изток.

Алаба води преговори за висока заплата, но така и чака обратно обаждане от шефовете на тима от Мадрид за нов договор. Подобна е ситуацията и с Рюдигер.

От друга страна от "Реал" в момента не са сигурни дали искат да задържат Алаба и Рюдигер, поради честите им контузии. Договорите на двамата играчи с клуба изтичат през юни 2026 г.