"Арсенал" иска да събере нидерландски близнаци

Мениджърът на "Арсенал" Микел Артета

"Арсенал" обмисля да привлече 24-годишния халф на "Фейенорд" Куинтен Тимбър, твърди изданието Caught Offside. Братът-близнак на нидерландския национал - Юриен Тимбър вече рита за "артилеристите".

Куинтен Тимбър може да стане свободен агент след края на настоящия сезон, след като настоящият му договор с ротердамския клуб изтича в края на юни.

Този сезон полузащитникът има 14 мача за тима от Ротердам, като е отбелязал два гола и е дал една асистенция. Експерти на Transfermarkt оценяват пазарната стойност на национала на Нидерландия на 30 милиона евро.

