Григор Димитров завършва сезона като №44 в света

Григор Димитров остана на 44-о място в световната ранглиста.

Димитров, който пропусна почти цялата втора половина от кампанията заради контузия, запази актива си от 1180 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:

1. (1) Карлос Алкарас (Испания) 12050 точки

2. (2) Яник Синер (Италия) 11500 точки

3. (3) Александър Зверев (Германия) 5160 точки

4. (4) Новак Джокович (Сърбия) 4830 точки

5. (8) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 4245 точки

6. (6) Тейлър Фриц (САЩ) 4135 точки

7 (7) Алекс де Минор (Австралия) 4135 точки

8. (9) Лоренцо Музети (Италия) 4040 точки

9. (5) Бен Шелтън (САЩ) 3970 точки

10. (10) Джак Дрейпър (Великобритания) 2990 точки

българите:

44. (44) Григор Димитров 1180 точки

247. (250) Димитър Кузманов 222 точки

521. (521) Илиян Радулов 80 точки

572. (584) Пьотр Нестеров 68 точки

705. (712) Янаки Милев 43 точки

731. (717) Александър Донски 39 точки

755. (764) Динко Динев 37 точки

867. (802) Адриан Андреев 25 точки

903. (901) Анас Маздрашки 22 точки

922. (920) Георги Георгиев 20 точки

951. (938) Иван Иванов 18 точки

986. (982) Александър Василев 16 точки

1252.(1242) Джордж Лазаров 7 точки

1312.(1301) Леонид Шейнгезихт 6 точки

1485.(1377) Александър Петров 4 точки

1440.(1440) Виктор Марков 4 точки

1569.(1565) Диан Недев 3 точки

2046.(2044) Антъни Генов 1 точка

2046.(2044) Самуил Конов 1 точка

двойки:

1. (1) Лойд Гласпул (Великобритания) 8610 точки

2. (2) Джулиън Кеш (Великобритания) 8520 точки

3. (4) Хари Хелиовара (Финландия) 7980 точки

3. (4) Хенри Патън (Великобритания) 7980 точки

5. (3) Орасио Себайос (Испания) 7115 точки

6. (6) Марсел Гранойерс (Испания) 7025 точки

7. (7) Марсело Аревало (Аржентина) 6860 точки

7. (7) Мате Павич (Хърватия) 6860 точки

9. (9) Нийл Скупски (Великобритания) 6670 точки

10. (10) Джо Солзбъри (Великобритания) 6580 точки

българите:

132. (132) Александър Донски 611 точки

233. (239) Антъни Генов 294 точки

531. (532) Пьотр Нестеров 101 точки

646. (642) Янаки Милев 76 точки

928. (923) Леонид Шейнгезихт 44 точки

1110.(1107) Георги Георгиев 30 точки

1239.(1242) Виктор Марков 23 точки

1248.(1281) Динко Динев 23 точки

1335.(1332) Димитър Кузманов 18 точки

1473.(1470) Самуил Конов 14 точки

1625.(1622) Диан Недев 10 точки

1634.(1632) Михаил Иванов 10 точки

1685.(1688) Пламен Милушев 8 точки

1833.(1827) Радослав Шандаров 7 точки

1970.(1959) Васил Шандаров 5 точки

2009.(1995) Александър Петров 4 точки

2051.(2040) Джордж Лазаров 4 точки

2051.(2040) Ерик Владимиров 4 точки

2065.(2053) Иван Иванов 4 точки

2090.(2078) Александър Василев 4 точки

2193.(2182) Анас Маздрашки 3 точки

2313.(2301) Никола Керемедчиев 2 точки

2313.(2301) Борислав Кирилов 2 точки

2313.(2301) Николай Неделчев 2 точки

2313.(2301) Дейвид Симеонов 2 точки

2420.(2407) Илиян Радулов 2 точки

При жените Виктория Томова запазва 134-ото си място.

1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 10870 точки

2. (2) Ига Швьонтек (Полша) 8395 точки

3. (3) Коко Гоф (САЩ) 6763 точки

4. (4) Аманда Анисимова (САЩ) 6287 точки

5. (5) Елена Рибакина (Казахстан) 5850 точки

6. (6) Джесика Пегула (САЩ) 5830 точки

7. (7) Мадисън Кийс (САЩ) 4335 точки

8. (8) Джасмин Паолини (Италия) 4325 точки

9. (9) Мира Андреева (Русия) 4319 точки

10. (10) Екатерина Александрова (Русия) 3375 точки

българките:

134. (134) Виктория Томова 557 точки

295. (291) Лиа Каратанчева 227 точки

335. (336) Изабелла Шиникова 188 точки

364. (368) Денислава Глушкова 168 точки

438. (437) Елизара Янева 127 точки

439. (440) Гергана Топалова 126 точки

514. (518) Росица Денчева 99 точки

545. (543) Лидия Енчева 88 точки

726. (724) Ива Иванова 52 точки

904. (902) Юлия Стаматова 27 точки

1246.(1244) Беатрис Спасова 10 точки

1280.(1275) Мелис Расим 9 точки

1298.(1325) Виктория Велева 8 точки

1335.(1304) Диа Евтимова 7 точки

1414.(1413) Дария Великова 5 точки

1474.(1469) Валерия Гърневска 3 точки

двойки:

1. (1) Катержина Синякова (Чехия) 8780 точки

2. (2) Тейлър Таунзенд (САЩ) 8485 точки

3. (3) Сара Ерани (Италия) 7195 точки

3. (3) Джасмин Паолини (Италия) 7195 точки

5. (5) Елизе Мертенс (Белгия) 6730 точки

6. (6) Вероника Кудерметова (Русия) 6635 точки

7. (7) Елена Остапенко (Латвия) 6405 точки

8. (8) Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) 6330 точки

9. (9) Су Вей Сие (Тайван) 6018 точки

10. (10) Габриела Домбровски (Канада) 5666 точки

българките:

171. (172) Лиа Каратанчева 463 точки

185. (186) Виктория Томова 437 точки

355. (361) Изабелла Шиникова 215 точки

614. (579) Росица Денчева 103 точки

754. (754) Гергана Топалова 69 точки

818. (819) Елизара Янева 59 точки

856. (812) Ива Иванова 54 точки

929. (917) Диа Евтимова 46 точки

939. (928) Денислава Глушкова 45 точки

954. (943) Уляна Храбавец 43 точки

1050.(1056) Беатрис Спасова 35 точки

1067.(1059) Алекса Каратанчева 34 точки

1098.(1091) Лидия Енчева 32 точки

1189.(1184) Дария Великова 25 точки

1206.(1206) Юлия Стаматова 24 точки

1344.(1342) Ралица Александрова 17 точки

1344.(1342) Валерия Гърневска 17 точки

1348.(1346) Йоана Константинова 17 точки

1460.(1459) Йоана Монева 14 точки

1474.(1475) Мелис Расим 13 точки

1530.(1527) Ванеса Влахова 11 точки

1638.(1631) Анджелина Костова 8 точки

1672.(1668) Александра Матева 6 точки

1687.(1683) Галена Кръстенова 5 точки