Айла Фишър: Минах през наистина труден период след...

Донарума: Голямо разочарование. Нуждаем се от феновете в баражите

Джанлуиджи Донарума е съкрушен. Снимка: Ройтерс

Капитанът на Италия Джанлуиджи Донарума коментира разочароващата загуба с 1:4 от Норвегия в последен мач от световните квалификации. "Адзурите" останаха втори след скандинавците и ще играят бараж.

„Не трябваше да допускаме третия гол, четвъртият падна в 93-тата минута, но големият проблем беше, че спряхме да играем през второто полувреме.

През първата част мачът беше коренно различен, не им позволихме да излязат от собствената си половина. Със сигурност трябва да правим това в продължение на 95 минути, а не само 45.

Това е болезнена загуба, но трябва да вдигнем глави, защото всичко ще се реши през март. Трябва да си върнем увереността и самочувствието и съм сигурен, че с помощта на нашия треньор ще го направим.

Разочарован съм а знам, че и феновете се чувстват по същия начин. Всичко, което мога да кажа, е, че се нуждаем от тях през март, за да бъдем заедно и да изживеем мача като едно цяло", заяви Донарума.

