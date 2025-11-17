Нигерия се оплака от вуду магии при дузпите срещу ДР Конго

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Селекционерът на нигерийския национален отбор по футбол Ерик Шел обвини отбора на Демократична Република Конго в употреба на вуду магии по време на изпълнението на дузпите, с които Нигерия беше елиминирана от квалификациите за световното догодина.

"При всичките дузпи човек от Конго правеше вуду магии. Всеки път... всеки път. Затова бях малко притеснен", заяви Шел пред репортерите.

Когато беше попитан какво точно е видял да правят от противниковия отбор, той размаха дясната си ръка, но не можа да обясни в по-голяма конкретика ситуацията.

Нигерия ще пропусне второ поредно световно първенство, след като не игра на шампионата в Катар през 2022 г.