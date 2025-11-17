Любо Ганев: С Абонданца копираме модела от мъжкия национален отбор

С връщането на Марчело Абонданца начело на женския национален отбор ще се търси следване на успешния модел при мъжете, които под ръководството на друг италианец - Джанлоренцо Бленджини, за 2 г. стигнаха до второ място на световното във Филипините. Това обяви президентът на волейболната федерация Любо Ганев при представянето на новия стар треньор.

Абонданца, който бе селекционер на дамите ни от 2011 до 2014-а, подписа договор за 2 плюс 1 г.

"Управителният съвет се спря на това да изкопираме модела при мъжете - привлякохме опитен и доказан треньор. Имаме много талантливи поколения, включително световните и европейски шампионки до 19 години. Идеята е възможно най-бързо да интегрираме тези млади състезателки в женския тим и да се подготвим за олимпиадата през 2032 година. Искаме да имаме боеспособен състав за следващия олимпийски цикъл. Поради тази причина избрахме този треньор. Всички познавате Абонданца, той с готовност прие предизвикателството. Убедени сме, че имаме страхотни състезателки и от тях сега трябва да направим страхотен отбор, както направихме при мъжете. Нужна ни е много работа, много себераздаване, за да направим един задружен отбор. Целите са поставени, трябва да започнем да мечтаем", заяви Ганев.

Ако бъдат изпълнени минималните изисквания, контрактът на 55-годишния специалист ще бъде подновен автоматично.

"Благодарности за президента и управителния съвет за гласуваното доверие. Не сме говорили много, защото стимулът ми е голям. Трябва да направим качествен скок от девойките към жените. Трябва да развием всички млади волейболистки в състава. Всичко това, което говорехме като концепция с Любо Ганев, ме впечатли.

Направеното до момента ме задължава да подходя амбициозно към тази задача. Във всички случаи искаме подобрение на резултатите. Можем да го постигнем. За всичките тези години работих на три континента и в шест държави. Промених се като човек за това време. Виждам хубав проект, а има много познати лица от предишния ми престой, с които работихме много добре. Сега искам да постигнем резултатите, които не успяхме преди 12 години. Ще ми трябва време.

Мъжкият национален тим направи наистина невероятни неща. Трудно е да си представим, че жените ще се стремят към това още от самото начало, но с времето идеята е да надграждаме. Успехите на мъжете ще ни служат като мотивация. Започнахме разговори с федерацията, но още няма официални новини за състава моя щаб.

В Лигата на нациите ще ни бъде много трудно. Волейболистките са млади, но това е начинът да растат. Трябва да се фокусираме върху желаното място в ранглистата след пет години. Както казах, целта е участие в олимпиадата през 2032-а", заяви Абонданца.

Той ще продължи да води и турския гранд "Фенербахче".