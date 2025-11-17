18-годишен англичанин оглави световната ранглиста по дартс за рекорд

Люк Литлър стана най-младият водач в световната ранглиста на дартса.

18-годишният англичанин застава на върха в класирането от днес, след като вчера спечели защити титлата си от "Големият шлем" в Уулвърхемптън, надделявайки във финала с 16:11 лега над досегашния номер 1 Люк Хъмфрис. Още с класирането си за финала Литлър си осигури изкачването си на върха.

"Сега вече мога да кажа, че аз съм най-добрият дартс играч в света, но желанието ми е да остана на тази позиция дълго време. Искам да бъде на върха през следващите няколко години", заяви след победата си Литлър, който стана световен шампион на 17 г.

Досега нидерландецът Майкъл ван Гервен държеше рекорда за най-млад играч, достигал до върха в ранглистата на Световната дартс корпорация - на 24 години.

Световната ранглиста по дартс се изготвя на база спечелените пари от играчите през последните две години от наградни фондове. За този период Литлър е заработил 1,85 милиона лири.