"Ботев" (Пд) представи Херо

Димитър Димитров - Херо е новият старши треньор на "Ботев" (Пловдив), съобщиха от клуба.

Един от най-титулуваните български специалисти подписа в понеделник двугодишен договор с "жълто-черните".

Димитров, който е трикратен шампион на България, ще направи първата си тренировка днес от 15:30 часа на клубната база. Първите 15 минути от заниманието ще бъдат открити за представители на медиите.

Във вторник (18.11) новият наставник на Ботев ще даде пресконференция. Брифингът ще се състои от 12:00 часа в залата за пресконференции на стадион „Христо Ботев".