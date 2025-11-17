В Ирландия преименуваха летището на своя герой

Летището в Дъблин вече се казва “Трой Перът”. Е, поне акаунтът му в социалните мрежи. Ако се чудите защо, отговорът е много прост. Въпросният е футболист на националния отбор, а в неделя вечерта вкара хеттрик за успеха 3:2 над Унгария. С победата Перът и компания завършиха на второ място в групата си. И по този начин си извоюваха правото да играят бараж за световното първенство догодина. Ирландците пък веднага решиха да увековечат своя герой. Летището в столицата обяви, че сменя името на акаунта си в социалните мрежи и вече е преименувано. А така ще бъде цяла седмица в чест на нападателя, който преди време вкара и на “Левски” с клубния си АЗ (Алкмаар).

Все още не се знае с кой тим ще играе Ирландия. Жребият за плейофите в зона “Европа” ще се теглят в четвъртък, след като завършат всички квалификации.

Италия пък отново е изправена пред заплахата да пропусне пореден мондиал. “Скуадра адзура” падна 1:4 от Норвегия, а се нуждаеше от успех 9:0, за да завърши на първото място в групата си.

С два нови гола блесна голямата звезда на северняците Ерлинг Браут Холанд. По този начин звездата на “Манчестър Сити” се разписа в 11-и пореден двубой в мач на националния отбор по време на квалификации за световно. И по този начин изравни 60-годишен рекорд на ФИФА.

След мача Холанд разкри и любопитна случка между него и бранител на Италия.

“Манчини винаги беше върху мен, често ме пипаше по задника. В един момент се изморих и му извиках: “О, какво правиш?”. Но после му благодарих, защото ме мотивира и ми позволи да вкарам два гола”, каза Ерлинг.

“Гадзета дело Спорт” пък разпиля сънародниците си. Изданието излезе с анализ на представителния тим със заглавие: “Защо всички в националния отбор играе все по-зле”.

Критики не липсват и към селекционера Дженаро Гатузо. По всяка вероятност той ще бъде махнат от поста си, ако не класира Италия на мондиала в САЩ, Канада и Мексико догодина.

“Сривът на Италия е притеснителен. Провалихме се”, каза треньорът на Италия.

Родината на футбола - Англия, пък се превърна в едва втората държава, която завършва квалификации, без да допусне гол. Така воденият от германеца Томас Тухел тим повтори постижението на Югославия от 1954 г. С победата над Албания в последния кръг от пресевките - 2:,0 Англия стигна за първи път в историята си до 11 поредни успеха в официални мачове.

