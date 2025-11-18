32-ма играли за България в квалификациите за мондиала

Цели 32-ма имат минути за националния тим на България в 5-те двубоя досега от световните квалификации, изчисли “24 часа”. Цифрата е доста висока, макар и че след първите 2 мача сменихме треньора. Идеята на промените е ясна - резултати, които обаче липсват към момента.

Оказва се, че във въпросните 5 срещи Илиан Илиев, с когото започнахме пресевките, и Александър Димитров, който го замени, използват общо 3 титулярни състава в тези мачове. Единственият, който е взел участие във всички мачове от квалификации за мондиала догодина, е Марин Петков. Футболистът на “Левски” 2 пъти започва като титуляр и на 3 се появява от пейката.

Във въпросните 5 мача под рамката на вратата ни са били Светослав Вуцов, който се отказа от тима, и Димитър Митов. Минути за България в пресевките за мондиала има още Кристиян Димитров, Емил Ценов, Антон Недялков, Фабиен Нюрнбергер, Васил Панайотов, Ивайло Чочев, Илия Груев, Николай Минков, Александър Колев, Радослав Кирилов, Росен Божинов, Владимир Николов, Мартин Минчев, Георги Миланов, Андриан Краев, Станислав Шопов, Виктор Попов, Петко Христов, Християн Петров, Кирил Десподов, Кристиян Стоянов, Иван Турицов, Здравко Димитров, Филип Кръстев, Лукас Петков, Димитър Велковски, Атанас Чернев, Мартин Георгиев и Георги Русев.

Бройката от използвани играчи може да се увеличи днес, когато е последният възможен шанс да излезем от негативната серия и да запишем най-накрая победа в пресевките.

Съперникът не е колос, но пък в състава си има звезди от най-големите грандове - Грузия. Мачът на “Васил Левски” е от 21,45 ч. При загуба ще изравним историческия антирекорд от 1934 г., когато за първи и последен път приключваме квалификациите без нито една точка.