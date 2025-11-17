Треньорът на Грузия: Няма да правя експерименти срещу България

Няма да правя експерименти срещу България. Това каза селекционерът на Грузия Вили Саньол преди мача с нашите. Утре четата на Александър Димитров приема бившата съветска република в последен мач от квалификации за световното. Грузия има една победа, дошла срещу нашите през септември - 3:0. България пък е на последно място в групата.

"Очакваме коренно различен мач от онзи в Тбилиси, тъй като е последен от квалификацията. И двата отбора нямат шанс за класиране. Искаме да завършим в добър стил. И двата отбора искат да победят, но в същото време няма да искат да загубят на никаква цена. Това е официална среща и няма да има никакви експерименти. Искам да бъдем смели. Мачът с Испания показа, че сме много по-добре с топката, разликата с последните 6-7 месеца. Дългосрочните цели трябва да се гледат много по-мащабно, откакто поех отбора. Класирахме сме на европейското първенство през 2024 година, което беше поставено като цел и беше постигнато. След европейското първенство ситуацията е различна. Винаги всеки път да направиш нещо още веднъж, е много по-трудно, отколкото си го направил първия път. И сега мисля, че футболистите и хората от моя щаб, разбират какво отново се иска от нас, за да се класираме още един път на голям форум", каза селекционерът на съперника Вили Саньол.