Министър Боршош стана дядо, дъщеря му Радина роди ...

"Левски" отчете рекордни продажби

Феновете на “Левски” вече очакват титлата, след като тимът им води на полусезона от редовната част на първенството. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

"Левски" отчете рекордни продажби на артикули на клуба през изминалия уикенд като част от кампанията „Син петък".

„Отново доказахте, че сте номер 1. Изминалият уикенд беше най-силният в историята на кампанията „Син Петък". Благодарим ви за рекордния брой продажби!

Ако все още не сте се възползвали от намаленията, можете да го направите до 28 ноември. Отстъпките са до 72% на избрани артикули, както и 20% на трите официални екипа.

Поради огромния интерес част от размерите на някои артикули са временно изчерпани, но ви уверяваме, че правим всичко възможно да заредим допълнителни количества.

Напомняме, че е възможно да има забавяния при доставката на артикулите, но работим усилено всички пратки да бъдат обработени в най-кратки срокове", се казва в съобщението на клуба.

