ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Боршош стана дядо, дъщеря му Радина роди ...

Времето София 21° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/21734548 www.24chasa.bg

Халф на Грузия: България ни създадоха проблеми в първите 10 минути

2068
Отар Китаишвили СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Не можеш лесно да им създадеш шансове срещу България. В първите 10 минути ни създадоха те проблеми.

Това каза халфът на Грузия Отар Китаишвили преди утрешния мач срещу България.

„Не играх първия мач срещу България, но мога да кажа, че са компактни и са трудни в защита. Утре вероятно ще бъде различен мач, защото играят у дома и е последен мач. И вероятно като последен мач пред собствена публика ще са мотивирани, очаквам и по-отворена игра. Очаквам коренно различен мач, защото и заради това, че са без точки, в последен мач е и последен шанс да вземат точки", обясни Китаишвили.

Отар Китаишвили СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари