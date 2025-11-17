Халф на Грузия: България ни създадоха проблеми в първите 10 минути

Не можеш лесно да им създадеш шансове срещу България. В първите 10 минути ни създадоха те проблеми.

Това каза халфът на Грузия Отар Китаишвили преди утрешния мач срещу България.

„Не играх първия мач срещу България, но мога да кажа, че са компактни и са трудни в защита. Утре вероятно ще бъде различен мач, защото играят у дома и е последен мач. И вероятно като последен мач пред собствена публика ще са мотивирани, очаквам и по-отворена игра. Очаквам коренно различен мач, защото и заради това, че са без точки, в последен мач е и последен шанс да вземат точки", обясни Китаишвили.