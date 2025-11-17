Треньорът на България с апел играчите да бъдат оставени на спокойствие

Имам един апел – футболистите да бъдат оставени на спокойствие, за да дадат най-доброто от себе си. Тази поредица от автоголове е и от напрежението, което се създаде. Напълно сме наясно, че трябва да работим под напрежение. Но нека то да е върху мене, а не върху футболистите

Това заяви селекционерът на националния отбор Александър Димитров на пресконференция преди последната световна квалификация.

Тя е срещу Грузия утре от 21,45 ч на Националния стадион "Васил Левски" в София. В предишните 5 мача България записа загуби и е с 1:18 голова разлика. Гостите имат 3 точки от успеха си срещу нас в Тбилиси. В другата среща европейският шампион Испания (15 т.) посреща Турция (12 т.), за да официализира класирането си за мондиала догодина.

"Искам да се върна на мача с Турция, в който отчетохме една по-добра игра. Но спорна дузпа и пореден автогол повлияха на крайния резултат. Не се заблуждаваме и сме наясно срещу какъв отбор се изправихме. Но пак ще се повторя, че видяхме поведение и отношение, което ни обнадеждава.

Има промяна в агресията, в поведението, това е посоката, в която ще продължим да работим. Но има и странични фактори – дузпата в Бурса, автоголове, третият гол на Турция тук, е от засада.

Ще направим всичко възможно, за да излезем с чест от мача с Грузия утре. Поех отбора в много труден момент. Подготвяме се, за да вземем максимума. Да се раздадем и да спечелим", сподели още Димитров.

Той разкри, че от португалския "Ещрела" (Амадора) са подкрепили специално Атанас Чернев, който срещу Турция за втори мач поред си вкара автогол. Димитров обяви, че заради случилото се смята да го запази и бранителят най-вероятно няма да играе срещу Грузия.

Относно контролите през март треньорът подчерта, че ще се търсят внимателно съперници, защото отборът трябва да спре да губи, а да започне да спечели. Иначе казано - трябват ни преодолими отбори.