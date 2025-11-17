Георги Русев: Не бик казал, че в националния сме смачкани

Не бих казал, че смачкани е точната дума. Но негативните резултати тежат. Никой не обича да пада, особено спортисти на такова ниво. И това носи напрежение.

Така отговори крилото Георги Русев на въпрос дали националите се чувстват смачкани на пресконференцията преди утрешната световна квалификация срещу Грузия в София. Тя ще е последна за тима ни, който има 5 загуби и 1:18 голова разлика до момента.

След 0:2 Турция в Бурса преди 2 дни Филип Кръстев заяви, че откакто той играе за България, за всеки мач националите излизат смачкани.

"Грузия е класен отбор, с класни футболисти, които се развиха много в последно време. Голямата звезда Хвича Кварацхелия е един от най-добрите на моята позиция. Спечели Шампионската лига с ПСЖ. Но тези неща не са важни сега. Важно е да сме мобилизирани и да спечелим мача утре", каза още Русев, който срещу Турция удари греда и помагаше доста на защитата.