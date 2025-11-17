Шампионът Яник Синер отрича за годеж

Яник Синер от известно време е с нова приятелка, но не иска да говори по въпроса.

След двубоя за титлата от финалите на АТП в Торино италианецът бе попитан дали пръстенът, който Лайла Хасанович носи на пръста си, е по-специален - например годежен.

“Този пръстен не е от мен. Нямам нищо общо”, отговори шампионът от Australian Open и “Уимбълдън” през този сезон.

Лайла бе сред първите, които поздравиха Яник след победата му 7:6 (7:4), 7:5 над Карлос Алкарас (Исп). 26-годишният модел от Дания с родители от Босна и Херцеговина преди бе гадже на Мик Шумахер - син на седемкратния световен шампион и легенда на Формула 1 Михаел. Синер пък имаше връзка с руската тенисистка Анна Калинская.

С успеха си в препълнената “Иналпи арена” бившият скиор от Южен Тирол стана третият след Джон Макенроу и Борис Бекер с повече от една титла от финалния “Мастърс” пред своя публика. Новият стар шампион е в серия от 31 поредни победи на твърди кортове в зала и само Новак Джокович (35) и Роджър Федерер (33) са пред него. Сърбинът е последният, спечелил срещу италианеца на закрито - на финала на същия турнир през 2023 г.

Яник Синер завърши без загубен сет и прибра рекордните 5 071 000 долара. Така само в рамките на един месец доходите му от награден фонд са над 12,7 милиона долара. За титлата от демонстративния турнир на шестимата крале в Рияд той взе 6 милиона, а също така стана шампион във Виена и в Париж, където премиите бяха съответно 511 835 и 946 610 евро.

“Направих невероятен сезон, но не искам да го сравнявам с предишния. Трудно ми е да приема това, което постигнах- четири финала в “Големият шлем”, титла тук (в Торино) и такава серия от победи точно в края на годината. Смятам, че съм по-добър, отколкото през миналия сезон, а това е и най-важното”, коментира Синер. Той е в серия от 20 поредни спечелени сета във финалите на АТП. Само Иван Лендъл (24 поредни през 1985 и 1986 г.) е с по-добро постижение.

Алкарас ще завърши сезона като №1 в света, но загубата му означава, че Испания е без титла вече 27 години. Последният шампион от тази държава бе Алекс Кореча през 1998-а. И още нещо любопитно - Синер и Алкарас са изиграли общо 3302 точки помежду си и всеки е спечелил по 1651.

